Дёмин — перед драфтом НБА: многие команды смотрят на меня не как на Егора-игрока

19-летний российский игрок Егор Дёмин поделился мнением об ожиданиях, которые есть у некоторых команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в отношении него. Ранее спортсмен проходил многочисленные интервью с различными клубами североамериканской лиги.

«Разобрался ли, чего от меня ждут? Ну я не пытаюсь залезть к ним головы и понять: «Вот, они хотят от меня увидеть это или это». Команды зовут тренироваться, чтобы посмотреть на меня как на человека и познакомиться со мной лично. То есть многие смотрят на меня не как на Егора-игрока, а как на Егора-человека. Чтобы побольше узнать про меня. Так как я не американец, не был у них на виду все эти годы — только несколько месяцев. Меня мало кто, в принципе, как человека знает, правильно?

По сравнению с ребятами, которые в старшей школе играли здесь и за которыми давно следят. Поэтому внимание больше к тому, как я себя веду — и на площадке, и насколько я хороший напарник по команде, насколько я готов к конкуренции. Все скиллы, которые я могу показать им, они уже видели», — приводит слова Дёмина RNGN.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: