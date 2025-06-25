Егор Дёмин раскрыл, какие вопросы ему задавали представители клубов НБА перед драфтом

19-летний российский игрок Егор Дёмин рассказал, о чём спрашивали представители клубов Национальной баскетбольной ассоциации во время просмотров, в которых он участвовал перед драфтом НБА 2025 года.

«По-разному. Но в основном спрашивают. Вот было три команды, которые меня одну и ту же игру просили разобрать — против Висконсина. Это был как раз-таки второй раунд «Мартовского безумия», который мы играли против них и где были андердогами. И три команды просили меня разобрать одну и ту же игру. И, в принципе, они просто включают клипы и говорят: «Расскажи нам, что было в этой ситуации», — то есть почему мы играли эту комбинацию, почему я принял то решение, которое принял, на что я смотрел и что на это повлияло. То есть все эти моменты, которые зависят в большей степени от меня. Они хотят разобрать это и понять: было это случайно, или я реально осознаю ситуацию, в каком формате я её осознаю. Как-то так это происходит. Интересно было: тоже была одна из команд — они просто включили какие-то моменты, не их команды, а вообще. Например, мне показали одну атаку из плей-офф «Клипперс» с «Денвером», в одной из игр, и говорят: «Ты можешь просмотреть её три раза и рассказать нам все детали, которые ты увидел». Вот в таком формате. Моя задача, соответственно, — разобрать атаку всю», — приводит слова Дёмина RNGN.

Напомним, первый раунд драфта НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня мск. «Чемпионат» будет вести его текстовую онлайн-трансляцию.

Упражнения Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА — 2025: