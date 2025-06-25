Егор Дёмин раскрыл, чем удивил представителей команд НБА перед драфтом

19-летний российский игрок Егор Дёмин признался, что представители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были удивлены его осведомлённостью относительно терминов, которые используются только внутри североамериканской лиги.

«Условия были на высочайшем уровне, на самом деле, и не только условия — в плане зала и того, как всё устроено, — но и в плане людей, которые с нами работали. У нас тренер по физподготовке был из НБА, у нас нутрициологи были из НБА, у нас практически все тренеры были каким-то образом связаны с НБА. И вот эта вся история, она как бы напрямую переходит… ну, для меня это не что-то прямо необычное, что я никогда не видел, поскольку я прошёл через весь тот прошлый год.

И, опять же, даже термины — то есть языковые термины, которые используются в баскетболе, — я приезжаю к командам, и они удивляются, откуда я знаю термины, которые используются только в НБА. Это, соответственно, до меня дошло тоже от тренеров, которые с нами в колледже работали», — приводит слова Егора RNGN.

Напомним, первый раунд драфта НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня мск. «Чемпионат» будет вести его текстовую онлайн-трансляцию. Дёмин имеет высокие шансы попасть в одну из команд в первом раунде.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: