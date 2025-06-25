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Егор Дёмин раскрыл, чем удивил представителей команд НБА перед драфтом

Егор Дёмин раскрыл, чем удивил представителей команд НБА перед драфтом
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19-летний российский игрок Егор Дёмин признался, что представители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были удивлены его осведомлённостью относительно терминов, которые используются только внутри североамериканской лиги.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Условия были на высочайшем уровне, на самом деле, и не только условия — в плане зала и того, как всё устроено, — но и в плане людей, которые с нами работали. У нас тренер по физподготовке был из НБА, у нас нутрициологи были из НБА, у нас практически все тренеры были каким-то образом связаны с НБА. И вот эта вся история, она как бы напрямую переходит… ну, для меня это не что-то прямо необычное, что я никогда не видел, поскольку я прошёл через весь тот прошлый год.

И, опять же, даже термины — то есть языковые термины, которые используются в баскетболе, — я приезжаю к командам, и они удивляются, откуда я знаю термины, которые используются только в НБА. Это, соответственно, до меня дошло тоже от тренеров, которые с нами в колледже работали», — приводит слова Егора RNGN.

Напомним, первый раунд драфта НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня мск. «Чемпионат» будет вести его текстовую онлайн-трансляцию. Дёмин имеет высокие шансы попасть в одну из команд в первом раунде.

Следить за драфтом НБА:
Сегодня ночью — драфт НБА! Егор Дёмин затаил дыхание в ожидании выбора — LIVE
Live
Сегодня ночью — драфт НБА! Егор Дёмин затаил дыхание в ожидании выбора — LIVE

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА:

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Новости. Баскетбол
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