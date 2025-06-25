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Дрэймонд Грин взял на себя вину за драку Джорданом Пулом в 2022 году

Дрэймонд Грин взял на себя вину за драку Джорданом Пулом в 2022 году
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Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин взял на себя вину за драку с бывшим одноклубником, а ныне защитником «Нью-Орлеан Пеликанс» Джорданом Пулом, которая произошла перед стартом сезона-2022/2023.

«В свои годы я всё ещё усваиваю важные жизненные уроки. Когда произошёл тот инцидент, я подумал: «Отлично, идём дальше». Не добившись в том сезоне чемпионства, я был озадачен. На мгновение у меня в голове появилась такая мысль: «Этот человек совсем не похож на меня». Обычно, когда у меня возникает с кем-то конфликт, я просто продолжаю идти вперёд.

Эта ситуация многому меня научила. Я осознал, что не все люди похожи на меня. Джордан не из тех мест, откуда я родом. И его путь отличается от моего.

На те пять секунд я забылся. Сразу начал использовать то, что знаю, но что не работает в лиге. Я всё ещё учусь. Именно такие уроки делают меня тем, кто я есть сегодня. Понимание этого изменило мою жизнь», — приводит слова Грина портал Sporting News.

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