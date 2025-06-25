Джини Басс впервые высказалась о продаже «Лейкерс»

Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс высказалась о продаже команды.

«Для семьи Басс большая честь заботиться об этой невероятной организации на протяжении почти полувека. С того дня, как наш отец приобрёл «Лейкерс», мы были полны решимости предоставить то, чего заслуживает и требует город Лос-Анджелес: команду, которая стремится побеждать — неустанно — и делает это со страстью и стилем.

Я очень хорошо узнала Марка с течением времени и была рада, что он разделяет те же ценности. Последние четыре года Марк был для нас отличным партнёром, и мы рады работать с ним, чтобы продолжить выдающееся наследие «Лейкерс», — цитирует Басс Newsweek.