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Джини Басс впервые высказалась о продаже «Лейкерс»

Джини Басс впервые высказалась о продаже «Лейкерс»
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Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс высказалась о продаже команды.

«Для семьи Басс большая честь заботиться об этой невероятной организации на протяжении почти полувека. С того дня, как наш отец приобрёл «Лейкерс», мы были полны решимости предоставить то, чего заслуживает и требует город Лос-Анджелес: команду, которая стремится побеждать — неустанно — и делает это со страстью и стилем.

Я очень хорошо узнала Марка с течением времени и была рада, что он разделяет те же ценности. Последние четыре года Марк был для нас отличным партнёром, и мы рады работать с ним, чтобы продолжить выдающееся наследие «Лейкерс», — цитирует Басс Newsweek.

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