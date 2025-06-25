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Главный претендент на первый номер драфта НБА может заработать почти $ 1 млрд к 31 году

Главный претендент на первый номер драфта НБА может заработать почти $ 1 млрд к 31 году
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Ожидаемый первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года американец Купер Флэгг уже к 31 году может заработать порядка $ 930 млн в североамериканской лиге. На это обратил внимание редактор портал Spotrac Майкл Джиннитти на своей странице в социальных сетях.

По его подсчётам, после того, как Флэгг подпишет потенциальный контракт с техасским «Даллас Маверикс», рассчитанный до 2028 года, он заработает суммарно $ 62,7 млн.

Затем Купер может подписать с клубом продление по схеме «супермакс» и получить ещё $ 359 млн за выступление в его составе с 2029 по 2033 года.

После Флэгг будет иметь ещё одну возможность заключить новое «супермакс»-соглашение с клубом до конца 2038 года, по которому ему будут также обязаны доплатить 35% от предыдущего гонорара, то есть $ 509 млн.

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