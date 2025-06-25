Владелец «Хапоэля» высказался о финансовой несправедливости в Евролиге

Главный акционер израильского клуба «Хапоэль» Тель-Авив Оффер Яннай раскритиковал Евролигу за несправедливую финансовую модель организации.

«Реал» получает € 8 млн от телевизионных прав от Евролиги, а сербские команды, которые сражаются с «Реалом», должны платить, чтобы быть в лиге. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Янная Basket News.

Ранее Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас рассказал, что не представляет себе сценарий, при котором израильским командам не разрешат участвовать в Евролиге.

Напомним, израильские команды базируются в других странах из-за боевых действий на Ближнем Востоке.