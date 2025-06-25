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Экс-игрок «Локо» перешёл в литовский «Жальгирис»

Экс-игрок «Локо» перешёл в литовский «Жальгирис»
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30-летний американский разыгрывающий защитник Найджел Уильям-Госс перешёл из греческого «Олимпиакоса» в литовский «Жальгирис». Об этом сообщает пресс-служба команды из Литвы.

Напомним, Найджел начал карьеру в качестве профессионального баскетболиста в 2017 году. За это время он выступал за такие команды, как сербский «Партизан», американский «Юта Джаз», краснодарский «Локомотив-Кубань» и мадридский «Реал».

Уильям-Госс был признан Самым ценным игроком (MVP) и лучшим снайпером чемпионата Сербии в 2018 году. Также американский разыгрывающий является чемпионом Евролиги в составе «Реала» в сезоне-2022/2023.

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