Гомельский ответил, является ли «Оклахома» новой династией

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, является ли «Оклахома-Сити Тандер» новой династией.

«Если брать средний возраст чемпионских составов за всю историю лиги, то «Оклахома» — вторая. [Только] «Портленд» образца 1978 года был моложе.

Последние новости из лагеря «Оклахомы» утверждают, что Шей Гилджес-Александер получит максимально возможный контракт на четыре года, Холмгрен и Джейлен Уилльямс также подпишут новые контракты до 2029 года в ближайшие две недели. Это означает, что костяк команды будет сохранён. Но утверждать, что в «Оклахоме» родилась новая династия, я не могу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.