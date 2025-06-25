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Кристапс Порзингис выступил с заявлением в связи с уходом из «Бостон Селтикс»

Кристапс Порзингис выступил с заявлением в связи с уходом из «Бостон Селтикс»
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции тяжёлого форварда, латвиец Кристапс Порзингис прокомментировал уход из клуба «Бостон Селтикс», за который он играл с 2023 года.

«Бостон» всегда будет занимать особенное место в моём сердце. Огромное спасибо организации, тренерам, персоналу, моим товарищам по команде и болельщикам! Классная организация. Вечно благодарен», — написал Порзингис на своей странице в социальных сетях.

Сегодня авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Кристапс в рамках трёхсторонней сделки по обмену перейдёт в «Атланту Хоукс».

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