Результаты матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 25 июня
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Сегодня, 25 июня, состоялись четвертьфинальные матчи в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. В этот день прошло две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей 1/4 финала чемпионата Европы 25 июня:
Испания — Чехия — 88:81
Бельгия — Германия — 83:59
ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
25 июня 2025, среда. 17:30 МСК
Испания
Окончен
88 : 81
Чехия
Испания: Каррера - 31, Аюсо - 20, Торренс - 14, Буэнавида - 7, Эчарри - 7, Хинсо - 5, Ортис - 2, Пуэйо - 2, Араухо, Фам, Виларо
Чехия: Голешинска - 23, Гамзова - 20, Чехова - 13, Райзингерова - 10, Ворачкова - 7, Стоупалова - 6, Анджелова - 2, Зейтгаммерова, Поспишилова, Ганушова, Копецка, Выоралова
ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
25 июня 2025, среда. 20:30 МСК
Бельгия
Окончен
83 : 59
Германия
Бельгия: Раметт, Классенс, Деларе, Мессеман, Линскенс, Мунунга, Массей, Верват, Лисова-Мбака, Ванло, Аллеман, Йорис
Германия: Питерсон, Вильке, Фельдраппе, Краудер, Айхмайер, Фибих, Гайзельзёдер, Бюнер, Бессойр, Билефельд, Бер, Шиффер
Напомним, женская национальная команда России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили сборную Испании. Для Бельгии это первый титул за всю историю проведения соревнований.
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