Результаты матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 25 июня

Сегодня, 25 июня, состоялись четвертьфинальные матчи в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. В этот день прошло две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 1/4 финала чемпионата Европы 25 июня:

Испания — Чехия — 88:81

Бельгия — Германия — 83:59

Напомним, женская национальная команда России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили сборную Испании. Для Бельгии это первый титул за всю историю проведения соревнований.