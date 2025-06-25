20-летний юниор БК «Зенита» подписал контракт с командой университета из NCAA — инсайдер

20-летний центровой санкт-петербургского «Зенита» Егор Рыжов подписал контракт с командой университета Флориды, которая выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом сообщает корреспондент портала On3.com Джо Типтон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на источники.

Ранее появилась информация, что ещё месяц назад Рыжову якобы предлагали соглашение в пять раз больше нынешнего в другом университете.

Стороны тогда не смогли договориться, так как представители игрока не пришли к консенсусу по вопросу о выплатах за посреднические услуги. В настоящий момент все топовые университеты NCAA сформировали свои составы и не могут предложить большие контракты.