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Чемпион НБА Огнен Кузмич завершил карьеру

Чемпион НБА Огнен Кузмич завершил карьеру
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Бывший центровой сборной Сербии и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Огнен Кузмич официально завершил карьеру. Об этом сообщила пресс-служба его бывшего клуба «Црвены Звезды».

Кузмич впервые стал игроком «Црвены Звезды» в сезоне-2016/2017. После двухлетнего пребывания в «Реале» он вернулся в команду в 2019 году и продолжал выступать до конца 2023 года. Всего в составе сербского клуба он провёл шесть сезонов.

За плечами сербского баскетболиста есть выступления в НБА — он был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА 2012 года. В 2015-м он стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз».

Последние годы Кузмич выступал за клуб ФМП, однако уже в феврале этого года был вынужден досрочно завершить сезон из-за травмы.

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