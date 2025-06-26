Двукратный чемпион НБА Холидэй остался недоволен обменом в «Портленд» — инсайдер

Журналист портала Heavy Sports Стив Буллетт сообщил, что двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джру Холидэй остался недоволен обменом из «Бостон Селтикс» в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Теперь, если Джру останется в «Портленде», я уверен, что он проявит себя профессионалом, которым Холидэй всегда был, и внесёт положительный вклад к развитие команды. Но Джру недоволен этой сделкой. Буду удивлён, если «Портленд» не обменяет его, если сможет, поскольку сейчас Холидэй не хочет переходить в этот клуб.

Я уверен, что если ему придётся ехать в «Портленд», он в конечном итоге поедет. И всё будет в порядке, но сейчас он хочет быть в другом месте. Однако с его контрактом это будет не так просто», — приводит слова Буллетта портал Fadeaway World.