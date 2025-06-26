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Пэриш назвал игрока, без которого «Чикаго» не совершил бы второй три-пит. Это не Джордан

Пэриш назвал игрока, без которого «Чикаго» не совершил бы второй три-пит. Это не Джордан
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Четырёхкратный чемпион НБА и легенда «Бостон Селтикс» Роберт Пэриш высказал мнение, что «Чикаго Буллз» не выиграл бы три титула подряд (1996—1998), если бы не Деннис Родман.

«Давайте всё-таки помнить об этом. «Чикаго» не выиграл бы ни черта без Денниса Родмана. Мне всё равно, насколько хороши были Майкл и Скотти Пиппен, но они бы ничего не выиграли без Денниса Родмана. Потому что Люк Лонгли и тот другой центровой – не могу вспомнить его имя – они просто мешались. Если бы не Деннис Родман, его защита и подборы, за счёт которых, как известно, выигрываются игры и чемпионаты, «Чикаго» ни черта бы не выигрывал», — сказал Пэриш на канале The Coach JB Show with Big Smitty в YouTube.

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