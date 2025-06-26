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Жена Леброна раскрыла совет, который дала своим сыновьям Бронни и Брайсу

Жена Леброна раскрыла совет, который дала своим сыновьям Бронни и Брайсу
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Саванна Джеймс, жена лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и мать Бронни и Брайса, рассказала о совете, которым поделилась со своими сыновьями.

«Конечно, хочется, чтобы твой ребёнок мог получать определённое количество игрового времени, или занимать определённое положение. И это может вызывать разногласия с тем, как тренеры реагируют на родителей или, возможно, даже на детей. Я всегда говорила своим детям: «Послушайте, вы просто должны играть свою роль. Вы ничего не сможете сделать, чтобы изменить мнение других. Так что вам просто нужно смириться с этим, делать свою работу как можно лучше и пытаться доказать, что люди не правы», – сказала Саванна на канале Everybody's Crazy в YouTube.

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