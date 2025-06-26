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Фото: Виктор Вембаньяма постригся налысо

Фото: Виктор Вембаньяма постригся налысо
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как проводит время в Китае. Во время визита Виктор посетил монастырь Шаолинь.

Фото: Из лично архива Виктора Вембаньямы

Фото: Из лично архива Виктора Вембаньямы

Фото: Из лично архива Виктора Вембаньямы

Фото: Из лично архива Виктора Вембаньямы

Напомним, Вембаньяма выбыл из строя в феврале этого года из-за тромбоза вен правого плеча. В общей сложности в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) французский центровой принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

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Виктор Вембаньяма сыграл в футбол в Коста-Рике:

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