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«Даллас» выбрал Купера Флэгга под первым номером на драфте НБА — 2025

«Даллас» выбрал Купера Флэгга под первым номером на драфте НБА — 2025
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Сегодня, 26 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит первый раунд драфта НБА, в котором под первым номером «Даллас Маверикс» выбрал американского форварда Купера Флэгга.

Драфт НБА Подробнее

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюк. За 31 минуту в среднем на паркете Купер набирал 19,2 очка, 7,5 подборов, 4,2 передачи, 1,4 блок-шота и столько же перехватов.

Отметим, что «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. В мероприятие принимает участие российский баскетболист Егор Дёмин, которого должны выбрать в первом раунде.

Следить за драфтом НБА:
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под 8-м пиком. LIVE
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