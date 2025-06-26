Егор Дёмин выбран на драфте НБА — 2025 под 8-м номером. Он станет игроком «Бруклин Нетс»

В настоящий момент продолжается первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин был выбран под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».

19-летний Дёмин является выпускником московской школы «Тринта» и прошёл академию мадридского «Реала». В сезоне-2024/2025 российский игрок выступал в студенческой лиге NCAA, представляя университет Бригама Янга (BYU).

Кроме того, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года, освещая все ключевые события мероприятия в Нью-Йорке.

Самые титулованные клубы НБА: