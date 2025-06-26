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Видео: представление Егора Дёмина перед драфтом НБА — 2025

Видео: представление Егора Дёмина перед драфтом НБА — 2025
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Сегодня, 26 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит первый раунд драфта НБА. Появилось видео представления россиянина Егора Дёмина, который находится в «зелёной комнате».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, 19-летний Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». К тому же Егор прошёл академию мадридского «Реала». Сезон-2024/2025 российский талант провёл в студенческой лиге NCAA, где защищал цвета университета Бригама Янга (BYU).

Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем лайве.

Следить за драфтом НБА:
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под 8-м пиком. LIVE
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