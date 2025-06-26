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Стали известны первые пять номеров драфта НБА — 2025

Стали известны первые пять номеров драфта НБА — 2025
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Сегодня, 26 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит первый раунд драфта НБА. Стали известны первые пять номеров драфта 2025 года.

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»);
2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»);
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»);
4. Кон Кнуппель («Шарлотт Хорнетс»);
5. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

Сегодня мы узнаем имена первых 30 выборов на драфте НБА, завтра, 27 июня, в 3:00 мск состоится второй раунд ежегодного мероприятия.

Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем LIVE.

Следите за драфтом НБА:
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