Стали известны первые пять номеров драфта НБА — 2025

Сегодня, 26 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит первый раунд драфта НБА. Стали известны первые пять номеров драфта 2025 года.
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»);
2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»);
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»);
4. Кон Кнуппель («Шарлотт Хорнетс»);
5. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
Сегодня мы узнаем имена первых 30 выборов на драфте НБА, завтра, 27 июня, в 3:00 мск состоится второй раунд ежегодного мероприятия.
Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем LIVE.