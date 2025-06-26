Егор Дёмин раскрыл, на игре какого российского баскетболиста вырос

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин дал комментарий перед драфтом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, где оценил возможность стать первым российским игроком, выбранным на драфте НБА после Сергея Карасёва в 2013 году, рассказав на игре кого из звёзд баскетбола вырос.

«Для меня это большое значение. Все знают Андрея Кириленко, легенду российского баскетбола. В НБА было много русских игроков, и хотя они могли не провести там столько времени, сколько хотелось бы, у них были успешные карьеры в России и в Евролиге, и они стали легендами. Я вырос, наблюдая за Алексем Шведом, который играл в «Химках» и также имел опыт в НБА», — приводит слова Дёмина The Athletic.

Дёмин — выпускник московской школы «Тринта» и академии мадридского «Реала». В завершившемся сезоне-2024/2025 он играл в NCAA за университет Бригама Янга (BYU) .

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