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Егор Дёмин раскрыл, на игре какого российского баскетболиста вырос

Егор Дёмин раскрыл, на игре какого российского баскетболиста вырос
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин дал комментарий перед драфтом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, где оценил возможность стать первым российским игроком, выбранным на драфте НБА после Сергея Карасёва в 2013 году, рассказав на игре кого из звёзд баскетбола вырос.

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«Для меня это большое значение. Все знают Андрея Кириленко, легенду российского баскетбола. В НБА было много русских игроков, и хотя они могли не провести там столько времени, сколько хотелось бы, у них были успешные карьеры в России и в Евролиге, и они стали легендами. Я вырос, наблюдая за Алексем Шведом, который играл в «Химках» и также имел опыт в НБА», — приводит слова Дёмина The Athletic.

Дёмин — выпускник московской школы «Тринта» и академии мадридского «Реала». В завершившемся сезоне-2024/2025 он играл в NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

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