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«Даллас» стал автором необычного достижения в истории НБА в рамках драфта — 2025

«Даллас» стал автором необычного достижения в истории НБА в рамках драфта — 2025
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Сегодня, 26 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит первый раунд драфта НБА.

«Даллас Маверикс» после того, как выбрал Купера Флэгга под первым номером, стал единственной командой с 1989 года, которая будет иметь три лучших игрока с драфта в своём составе. Этой информацией поделился Basketball Forever в социальной сети X (ранее Twitter).

Помимо Флэгга, двумя другими игроками, выбранными первыми на драфте НБА, в составе «Далласа» являются Кайри Ирвинг и Энтони Дэвис.

Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем LIVE.

Следим за драфтом:
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под 8-м пиком. LIVE
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История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под 8-м пиком. LIVE
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Новости. Баскетбол
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