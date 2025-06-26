«Даллас» стал автором необычного достижения в истории НБА в рамках драфта — 2025

Сегодня, 26 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит первый раунд драфта НБА.

«Даллас Маверикс» после того, как выбрал Купера Флэгга под первым номером, стал единственной командой с 1989 года, которая будет иметь три лучших игрока с драфта в своём составе. Этой информацией поделился Basketball Forever в социальной сети X (ранее Twitter).

Помимо Флэгга, двумя другими игроками, выбранными первыми на драфте НБА, в составе «Далласа» являются Кайри Ирвинг и Энтони Дэвис.

Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем LIVE.