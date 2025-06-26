Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Купер Флэгг высказался о том, что был выбран под первым номером на драфте НБА — 2025

Купер Флэгг высказался о том, что был выбран под первым номером на драфте НБА — 2025
Комментарии

Американский форвард Купер Флэгг высказался о том, что «Даллас Маверикс» выбрал его под первым номером на драфте НБА — 2025.

«Я чувствую себя потрясающе. Честно говоря, это мечта, ставшая реальностью. Я не хотел бы разделить этот момент ни с кем другим», — приводит слова Флэгга The Guardian.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюк. За 31 минуту в среднем на паркете Купер набирал 19,2 очка, 7,5 подборов, 4,2 передачи, 1,4 блок-шота и столько же перехватов.

«Мэверикс» получили первый номер драфта всего во второй раз в истории франшизы. Впервые они выбирали под первым номером в 1981 году, когда задрафтовали Марка Агирре из университета «ДеПол».

Следите за драфтом:
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под 8-м пиком. LIVE
Live
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под 8-м пиком. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android