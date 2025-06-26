19-летний Дёмин — лучший россиянин в истории на драфте НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин после того, как был выбран под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года клубом «Бруклин Нетс» стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России.

Ранее лучшим россиянином в истории на драфте НБА был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м пиком в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс».

19-летний Дёмин выступал в студенческой лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU) . В среднем Егор проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очков, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Отметим, ещё двух россиян — Владислава Голдина и Виктора Лахина — могут выбрать завтра во втором раунде драфта НБА.

Достижения сборных России по баскетболу: