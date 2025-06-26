Фото: Егор Дёмин с Адамом Сильвером во время объявления на драфте НБА — 2025

Российский баскетболист Егор Дёмин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА. Появилось фото нашего таланта с комиссионером лиги Адамом Сильвером во время церемонии.

Фото: Sarah Stier/Getty Images

19-летний Дёмин выступал в студенческой лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU) . В среднем Егор проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очков, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Напомним, 19-летний Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». К тому же Егор прошёл академию мадридского «Реала».

Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем лайве.