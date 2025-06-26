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«Бруклин» обратился к Дёмину в социальных сетях после его выбора на драфте НБА

«Бруклин» обратился к Дёмину в социальных сетях после его выбора на драфте НБА
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«Бруклин Нетс» опубликовал пост после выбора 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА – 2025.

«Добро пожаловать в Бруклин», — написано на официальной странице клуба в социальной сети X.
Дёмин был выбран под общим восьмым номером.

19-летний Дёмин является выпускником московской школы «Тринта» и прошёл академию мадридского «Реала». Напомним, в сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в NCAA. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Первым номером на драфте «Даллас Маверикс» выбрал американского форварда Купера Флэгга.

Следить за драфтом:
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым пиком — LIVE
Live
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым пиком — LIVE
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Новости. Баскетбол
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