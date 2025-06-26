«Бруклин» обратился к Дёмину в социальных сетях после его выбора на драфте НБА

«Бруклин Нетс» опубликовал пост после выбора 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА – 2025.

«Добро пожаловать в Бруклин», — написано на официальной странице клуба в социальной сети X.

Дёмин был выбран под общим восьмым номером.

19-летний Дёмин является выпускником московской школы «Тринта» и прошёл академию мадридского «Реала». Напомним, в сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в NCAA. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Первым номером на драфте «Даллас Маверикс» выбрал американского форварда Купера Флэгга.