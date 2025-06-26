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Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Бруклина»

Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Бруклина»
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19-летний баскетболист Егор Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов.

Дёмин выступал в студенческой лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU). В среднем Егор проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очков, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Напомним, 19-летний Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». К тому же Егор прошёл академию мадридского «Реала».

Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем лайве.

Следим за драфтом:
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым пиком — LIVE
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История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым пиком — LIVE
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Новости. Баскетбол
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