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Отец Егора Дёмина отреагировал на исторический пик «Бруклином» его сына на драфте НБА

Отец Егора Дёмина отреагировал на исторический пик «Бруклином» его сына на драфте НБА
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Владимир Дёмин, являющийся отцом 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего на позиции разыгрывающего защитника, поделился эмоциями после выбора его сына восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 командой «Бруклин Нетс».

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Фантастика. Мы очень рады и счастливы. Что-то особенное сейчас произошло. В глубине души предполагали, что такой выбор может быть, но что это произошло — действительно круто. Выдающийся результат на данный момент, рекорд для России.

Теперь он будет тем, на кого будут равняться молодые баскетболисты в России, поэтому я очень горд за своего сына. Это очень круто, что это восьмой пик и попал в команду, которая, надеемся, ему подходит», — сказал Владимир в эфире «Взял мяч».

Минувший сезон 19-летний Дёмин провёл в студенческой лиге NCAA в составе университета Бригама Янга (BYU).

Следить за драфтом НБА:
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым пиком — LIVE
Live
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым пиком — LIVE

Российские баскетболисты за рубежом:

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