Видео: момент, когда Егор Дёмин был выбран на драфте НБА — 2025

Российский баскетболист Егор Дёмин был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года клубом «Бруклин Нетс» под восьмым пиком. Появилось видео момента, когда 19-летий игрок радовался моменту с близкими и отправился на сцену.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, 19-летний Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». К тому же Егор прошёл академию мадридского «Реала». Сезон-2024/2025 российский талант провёл в студенческой лиге NCAA, где защищал цвета университета Бригама Янга (BYU) .

Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем лайве.