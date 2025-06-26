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«Финикс» выменял Уильямса, от которого отказались «Лейкерс» — источник

«Финикс» выменял Уильямса, от которого отказались «Лейкерс» — источник
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Центровой «Шарлотт Хорнетс» Марк Уильямс был обменян в «Финикс Санз». Об этом сообщает известный инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шэмс Чарания.

Взамен «Шарлотт» получает 29-й выбор на драфте НБА 2025 года от «Финикса» и пик первого раунда 2029 года.
«Финикс» на драфте НБА в этом году выбрал Хамана Малуча. Уильямс в прошлом сезоне был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс», но клуб из Калифорнии забраковал сделку из-за неверной информации по поводу здоровья центрового.

Напомним, «Финикс» недавно обменял суперзвезду НБА Кевина Дюранта на Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда.

Отметим, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем лайве.

Следите за драфтом:
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