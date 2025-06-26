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Видео: болельщик «Бруклина» остался недоволен выбором Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

Видео: болельщик «Бруклина» остался недоволен выбором Егора Дёмина на драфте НБА — 2025
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В настоящий момент проходит первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Отметим, что под общим восьмым номером клуб «Бруклин Нетс» выбрал 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, который тем самым установил национальный рекорд по самому высокому выбору на драфте среди россиян.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Любопытный эпизод произошёл во время прямой трансляции: на кадрах видно, как один из болельщиков «Бруклина» открыто выразил недовольство решением клуба выбрать Дёмина. Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

Следить за драфтом НБА:
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым пиком — LIVE
Live
История! «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым пиком — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
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