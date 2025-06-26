Видео: болельщик «Бруклина» остался недоволен выбором Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

В настоящий момент проходит первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Отметим, что под общим восьмым номером клуб «Бруклин Нетс» выбрал 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, который тем самым установил национальный рекорд по самому высокому выбору на драфте среди россиян.

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Любопытный эпизод произошёл во время прямой трансляции: на кадрах видно, как один из болельщиков «Бруклина» открыто выразил недовольство решением клуба выбрать Дёмина. Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.