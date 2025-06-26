Егор Дёмин — о драфте НБА: я с трудом сдерживаю слёзы

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин в интервью с известной североамериканской журналисткой Тэйлор Рукс на NBA TV поделился впечатлениями от того, что был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым общим номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Егор, ты говорил, что когда жил в Москве, НБА казалась тебе другим миром, чем-то вроде космоса. А теперь ты сам стал частью этого мира. Что бы сказал тот мальчишка о моменте, который когда-то казался таким недостижимым?

— Всё именно так, как вы сказали. Это всегда казалось чем-то недосягаемым, будто я просто физически не могу туда попасть — слишком далеко. Но с каждым шагом я становился всё ближе к своей мечте, и в какой-то момент понял, что это уже не мечта, а цель. И сейчас это очередной шаг в моей карьере. Очень приятно оказаться здесь и реализовать задуманное.

— Когда мечта становится целью, и ты выходишь на эту сцену — какие эмоции испытываешь?

— Честно говоря, я с трудом сдерживаю слёзы. Это невероятно волнительный момент, особенно когда рядом семья, друзья, и вся моя команда, которые поддерживают меня как никто другой. Для меня и для них — это особенный момент.

— И особенно символично, что ты переходишь в «Нетс», и всё это происходит прямо здесь, в «Барклайс Центре». Ты известен как очень яркий, креативный распасовщик. Как бы ты сам описал то творчество, которое привнесёшь в нападение «Нетс»?

— Как вы сказали, это делает момент ещё более особенным — ведь всё происходит здесь, теперь это мой дом, моя арена, тут я буду играть. Я очень благодарен клубу «Нетс» за это решение, сейчас я по-настоящему счастлив, не могу быть благодарнее.

— Это здорово. И «Нетс» открыто говорят о том, что сейчас у команды этап перестройки. Для тебя это больше ответственность или возможность?

— Честно говоря, я не чувствую давления. Мне 19, я знаю, зачем я здесь, знаю, что могу дать команде и что она может дать мне. Всё — это процесс, и важно доверять ему, верить в него.

— У «Нетс» долгое время были сложности с поиском разыгрывающего на будущее. Почему ты считаешь, что можешь стать долгосрочным решением для этой команды?

— Я считаю, что подхожу команде отлично, потому что у нас отличные атлеты, завершители, снайперы — ребята, которые умеют забивать. А я могу отдавать им передачи, облегчать им жизнь. Моя задача — делать так, чтобы они выглядели хорошо. Если они хорошо играют, и я выгляжу хорошо. Уверен, болельщикам «Нетс» это понравится.

— Последний вопрос. Тебя часто сравнивают с Лукой Дончичем. В чём вы похожи, в чём различаетесь, и как ты относишься к этим сравнениям?

— Конечно, между нами есть сходства, но мы — разные игроки, это точно. Лука — это Лука, а Егор — это Егор. Всё дело не во мне, а в нём. Сейчас он для меня — пример для подражания, и моя цель — попытаться достичь его уровня.

— Егор, с нетерпением жду, когда увижу тебя здесь, в Бруклине. Поздравляю тебя с этим моментом, наслаждайся им.

— Большое спасибо!