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Известный журналист жёстко высказался о решении «Бруклина» на драфте НБА

Известный журналист жёстко высказался о решении «Бруклина» на драфте НБА
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Известный журналист Билл Симмонс сообщил, что генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс, выбравший россиянина Егора Дёмина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым пиком, совершил ошибку.

«Как и всегда, талантливый игрок драфта достаётся «Хит». Якуционис — отличный баскетболист. А Шона Маркса впору привлекать к ответственности», — написал Симмонс на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что «Майами Хит» выбрал Каспараса Якуциониса под 20-м пиком. Игрок до драфта котировался в районе 10-го выбора, но неожиданно для многих опустился до такой позиции.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем лайве.

Следите за драфтом:
Судьбоносный момент! Егор Дёмин — восьмой номер драфта НБА для «Бруклина»
Судьбоносный момент! Егор Дёмин — восьмой номер драфта НБА для «Бруклина»
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Новости. Баскетбол
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