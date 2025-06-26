Известный журналист жёстко высказался о решении «Бруклина» на драфте НБА

Известный журналист Билл Симмонс сообщил, что генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс, выбравший россиянина Егора Дёмина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым пиком, совершил ошибку.
«Как и всегда, талантливый игрок драфта достаётся «Хит». Якуционис — отличный баскетболист. А Шона Маркса впору привлекать к ответственности», — написал Симмонс на своей страничке в социальной сети X.
Отметим, что «Майами Хит» выбрал Каспараса Якуциониса под 20-м пиком. Игрок до драфта котировался в районе 10-го выбора, но неожиданно для многих опустился до такой позиции.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию драфта НБА 2025 года. Все самые интересные события с мероприятия в Нью-Йорке в нашем лайве.