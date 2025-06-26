«Я уверен». Егор Дёмин ответил, что поможет ему закрепиться в НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин на специальной пресс-конференции прокомментировал свои сильные и слабые стороны. Напомним, ранее на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дёмин был выбран «Бруклин Нетс» под общим восьмым номером.

— Некоторые называют вас, возможно, лучшим разыгрывающим-подростком в мире, но при этом отмечают, что ваша способность бросать — это именно тот фактор, от которого во многом зависит ваше будущее в НБА. Согласны ли вы с такой оценкой? Какие сильные стороны вы бы выделили у себя сами и над чем, по вашему мнению, вам ещё предстоит поработать?

— Начну с самого начала. Передачи всегда были моей отличительной чертой — это то, что я делаю с детства, и это часть моей баскетбольной идентичности. Я воспринимаю баскетбол как творческий процесс, как искусство, и стараюсь играть красиво, зрелищно и эффективно. Для меня главное — принимать правильные решения на площадке, и я всегда стремлюсь к этому, не разделяя интересы команды и свои собственные.

Что касается броска, то, конечно, многие говорят об этом, и, как вы правильно заметили, именно он может как помочь, так и помешать мне в дальнейшей карьере. У меня нет сомнений, что я стану стабильным и сильным снайпером. Я уверен в себе, потому что знаю, сколько сил и времени я вкладываю в работу над этим компонентом, — приводит слова Дёмина аккаунт Nets Videos в социальной сети X.