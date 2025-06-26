Егор Дёмин: Нью-Йорк чем-то напоминает мне Москву. Здесь всё время кипит жизнь

Российский баскетболист Егор Дёмин, который был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым пиком на драфте НБА, сравнил Нью-Йорк и Москву.

— Вы провели немало времени в Москве и Мадриде, а теперь собираетесь жить в Нью-Йорке, в Бруклине. Что вас больше всего волнует вне баскетбольной площадки в связи с переездом в Нью-Йорк? И какие у вас были первые впечатления о Нью-Йорке — будь то по рассказам, по телевизору или из других источников?

— Знаете, это мой первый раз, когда я действительно могу провести здесь больше одного дня. Раньше я приезжал сюда только на просмотр с «Бруклином», а сейчас у меня есть возможность немного лучше познакомиться с городом, посмотреть, какой он на самом деле. Нью-Йорк чем-то напоминает мне Москву, мой родной город, — в первую очередь своей активностью.

Здесь всё время кипит жизнь: много людей, машин, всё постоянно движется. Мне это очень нравится, потому что по стилю игры я тоже всегда в движении, никогда не останавливаюсь. Это то, что меня здесь привлекает больше всего, — город всегда живой. Ну и, конечно, здесь много русских ресторанов, которые я с удовольствием хочу посетить. Наверное, первым делом я именно этим и займусь.