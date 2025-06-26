Эксперт намекнул на возможную ошибку «Бруклина» при выборе Дёмина на драфте НБА

Журналист и эксперт Адам Филькинштейн поделился мнением о выборе «Бруклин Нетс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Сети» остановили свой выбор на россиянине Егоре Дёмине, который ушёл под восьмым пиком.

«Честно говоря, я удивлён этим выбором. На мой взгляд, он лучший распасовщик на этом драфте и у него отличные габариты. Все говорят, что это большой разыгрывающий, но я не совсем с этим согласен. Его рост 206 см, и весь сезон он защищался против четвёртых номеров, так что, на мой взгляд, он скорее форвард, который умеет организовывать игру, чем классический большой разыгрывающий.

Если выбирать его таким высоким пиком, значит, клуб действительно верит в его потенциал и считает, что он станет звездой на позиции разыгрывающего. Если всё сложится, это будет отличный выбор — оценка «пять», но, мне кажется, такой сценарий маловероятен.

Я всё же вижу в нём именно форварда, который помогает партнёрам, а таких игроков обычно не берут так высоко, особенно если у них есть проблемы с защитой и нестабильный бросок. Поэтому я поставил бы выбору оценку «три с плюсом», но посмотрим, как всё сложится. И ещё добавлю: если Егор Дёмин был вашим приоритетом, вполне возможно, вы могли обменяться вниз по драфту и взять его позже», — сказал Филькинштейн в эфире CBS Sports.