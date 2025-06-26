Егор Дёмин обратился к болельщикам «Бруклина» после драфта НБА — 2025

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин записал видеообращение к болельщикам «Бруклин Нетс» после того, как клуб из пригорода Нью-Йорка выбрал россиянина под восьмым общим номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Фанаты «Нетс», как дела? Меня зовут Егор. Спасибо за возможность оказаться здесь. Рад, что теперь это мой дом», — сказал Дёмин на видео, опубликованном в социальных сетях «Бруклина».

Напомним, Дёмин стал лучшим россиянином в истории на драфте НБА. Ранее баскетболист выступал за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA.

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