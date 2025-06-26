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Егор Дёмин обратился к болельщикам «Бруклина» после драфта НБА — 2025

Егор Дёмин обратился к болельщикам «Бруклина» после драфта НБА — 2025
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин записал видеообращение к болельщикам «Бруклин Нетс» после того, как клуб из пригорода Нью-Йорка выбрал россиянина под восьмым общим номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Фанаты «Нетс», как дела? Меня зовут Егор. Спасибо за возможность оказаться здесь. Рад, что теперь это мой дом», — сказал Дёмин на видео, опубликованном в социальных сетях «Бруклина».

Напомним, Дёмин стал лучшим россиянином в истории на драфте НБА. Ранее баскетболист выступал за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA.

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