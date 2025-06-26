«Бруклин» установил исторический рекорд первых раундов драфта НБА, выбрав Егора Дёмина

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» установил рекорд лиги по итогам первого раунда драфта НБА. Об этом сообщает журналист Clutch Points Эрик Слатер в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Нетс» вошли в историю, став первой командой НБА, выбравшей пятерых игроков в первом раунде драфта. Так, клуб из пригорода Нью-Йорка выбрал россиянина Егора Дёмина 8-м номером, Нолана Траоре — 19-м, Дрейка Пауэлла — 22-м, Бена Сарафа — 26-м и Дэнни Вульфа — 27-м.

Отметим, что завтра, 26 июня, состоится второй раунд драфта НБА. Ещё два россиянина — Владислав Голдин и Виктор Лахин — могут оказаться в клубах НБА.

Материалы по теме Егор Дёмин обратился к болельщикам «Бруклина» после драфта НБА — 2025

У кого больше всех очков в НБА: