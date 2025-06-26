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«Бруклин» установил исторический рекорд первых раундов драфта НБА, выбрав Егора Дёмина

«Бруклин» установил исторический рекорд первых раундов драфта НБА, выбрав Егора Дёмина
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» установил рекорд лиги по итогам первого раунда драфта НБА. Об этом сообщает журналист Clutch Points Эрик Слатер в соцсети X (ранее Twitter).

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

По информации источника, «Нетс» вошли в историю, став первой командой НБА, выбравшей пятерых игроков в первом раунде драфта. Так, клуб из пригорода Нью-Йорка выбрал россиянина Егора Дёмина 8-м номером, Нолана Траоре — 19-м, Дрейка Пауэлла — 22-м, Бена Сарафа — 26-м и Дэнни Вульфа — 27-м.

Отметим, что завтра, 26 июня, состоится второй раунд драфта НБА. Ещё два россиянина — Владислав Голдин и Виктор Лахин — могут оказаться в клубах НБА.

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