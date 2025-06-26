Егор Дёмин — 1-й россиянин в топ-10 драфта НБА, «Интер» — в плей-офф КЧМ. Главное к утру

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин был выбран под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс», миланский «Интер» уверенно победил аргентинский «Ривер Плейт» и с первого места вышел в 1/8 финала клубного ЧМ 2025 года, полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покидают московский ЦСКА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».