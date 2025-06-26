Егор Дёмин — 1-й россиянин в топ-10 драфта НБА, «Интер» — в плей-офф КЧМ. Главное к утру
19-летний российский баскетболист Егор Дёмин был выбран под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс», миланский «Интер» уверенно победил аргентинский «Ривер Плейт» и с первого места вышел в 1/8 финала клубного ЧМ 2025 года, полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покидают московский ЦСКА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Егор Дёмин выбран на драфте НБА — 2025 под 8-м номером. Он станет игроком «Бруклин Нетс».
- «Интер» уверенно обыграл «Ривер Плейт» и с первого места вышел в 1/8 финала клубного ЧМ.
- ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова.
- Месси ведёт продвинутые переговоры о переходе в саудовский клуб — Тавольери.
- 19-летний Дёмин — лучший россиянин в истории на драфте НБА.
- Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ульсан Хёндэ» и вышла в плей-офф клубного ЧМ-2025.
- «Баффало» и «Юта» совершили обмен хоккеистами.
- Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Клару Таусон.
- Определились финалисты чемпионата Европы U21 — 2025.
- 20-летний юниор БК «Зенита» подписал контракт с командой университета из NCAA — инсайдер.
- «Монтеррей» с Серхио Рамосом разгромил «Урава Ред Даймондс» и вышел в плей-офф КЧМ-2025.
- Анастасия Захарова вышла в финал квалификации Уимблдона.
- В «Барселоне» подтвердили, что Ансу Фати перейдёт в «Монако».
- Итоги первого раунда драфта НБА — 2025.
- Определились ещё две пары 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.
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