Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

26 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Клубного ЧМ, драфт НБА, хоккей, теннис, Егор Дёмин

Егор Дёмин — 1-й россиянин в топ-10 драфта НБА, «Интер» — в плей-офф КЧМ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин был выбран под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс», миланский «Интер» уверенно победил аргентинский «Ривер Плейт» и с первого места вышел в 1/8 финала клубного ЧМ 2025 года, полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покидают московский ЦСКА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Егор Дёмин выбран на драфте НБА — 2025 под 8-м номером. Он станет игроком «Бруклин Нетс».
  2. «Интер» уверенно обыграл «Ривер Плейт» и с первого места вышел в 1/8 финала клубного ЧМ.
  3. ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова.
  4. Месси ведёт продвинутые переговоры о переходе в саудовский клуб — Тавольери.
  5. 19-летний Дёминлучший россиянин в истории на драфте НБА.
  6. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ульсан Хёндэ» и вышла в плей-офф клубного ЧМ-2025.
  7. «Баффало» и «Юта» совершили обмен хоккеистами.
  8. Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Клару Таусон.
  9. Определились финалисты чемпионата Европы U21 — 2025.
  10. 20-летний юниор БК «Зенита» подписал контракт с командой университета из NCAA — инсайдер.
  11. «Монтеррей» с Серхио Рамосом разгромил «Урава Ред Даймондс» и вышел в плей-офф КЧМ-2025.
  12. Анастасия Захарова вышла в финал квалификации Уимблдона.
  13. В «Барселоне» подтвердили, что Ансу Фати перейдёт в «Монако».
  14. Итоги первого раунда драфта НБА — 2025.
  15. Определились ещё две пары 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис
Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис
Материалы по теме
Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 25 июня
Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 25 на 26 июня
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android