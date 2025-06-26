Дячок: Дёмин — пример для российских мальчишек, которые мечтают дорасти до уровня НБА

Бывший баскетболист ЦСКА и «Химок», а ныне генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок прокомментировал попадание Егора Дёмина в команду НБА «Бруклин Нетс».

«Это самый высокий пик драфта для россиян за всю историю. Егор точно может гордиться проделанной работой, которая привела его в НБА и в «Бруклин Нетс». Рад за отца Егора Владимира Дёмина. Мы с ним виделись недавно, обсуждали возможные варианты. Видно было, как он переживает за сына. Он очень хотел быть рядом с Егором в Штатах на самой церемонии, чтобы поддержать его. Надеюсь, Володя сможет как можно быстрее получить визу и обнять сына. Ну и, конечно, респект Евгению Горбунову и спортшколе «Тринта», где Егор развивался как баскетболист.

На самом деле даже не думал о том, в какой команде хотел бы видеть Егора. Очень хотелось, чтобы он был выбран в первом раунде как можно выше. Поэтому выбор под восьмым номером — это успех и пример для многих российских мальчишек, которые мечтают дорасти до уровня НБА.

Думаю, в первом сезоне перспективы у Егора самые отличные. «Бруклин» хорошо знаком, мне кажется, всему российскому баскетболу, потому что до этого там играли и Андрей Кириленко, и Сергей Карасёв, и Тимофей Мозгов. Верю, что у Егора получится реализовать себя по максимуму в этом клубе, потому что команда достаточно молодая, она перестраивается на сегодняшний день. Поэтому у Егора есть все шансы показать себя, учитывая его трудоспособность, его подход, его характер и ментальную стойкость и уверенность. Я думаю, что у него всё должно получиться.

В команде нет лидера и ветерана? Я уверен, что в НБА достаточно звёзд и людей, на кого можно равняться. Поэтому Егор будет стараться завоёвывать себе место под солнцем. Восьмой пик говорит о том, что «Бруклин» уже сейчас рассчитывает на Егора. И, конечно же, они будут стараться улучшать и развивать его по максимуму, чтобы он как можно раньше начал приносить пользу. Ну а дальше будет всё зависеть от Егора, насколько он сможет реализовать весь свой потенциал.

Сможет ли главный тренер найти ключи к Егору? Мне кажется, не нужно искать никакие ключи. Егор настолько разносторонний игрок, у тренера будет возможность использовать его разные сильные стороны. Мне кажется, он может играть с первой по четвёртую позицию. Тут, мне кажется, Егор должен быть готов ментально к тому, если тренер в какие-то моменты будет ставить его не на позицию разыгрывающего, где он привык играть с мячом постоянно, а будет пробовать его в разных ролях. Потому что Егор может быть полезен и как винг, я уверен, Егор может быть полезен и как пойнт-форвард с прекрасным видением площадки, с шикарным ростом и габаритами. Поэтому я думаю, что тренер в любом случае будет смотреть, особенно в предсезонных кемпах, как и где Егора можно использовать для того, чтобы он приносил максимум пользы команде», — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ранее стало официально известно, что 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин выбран «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта НБА под общим восьмым номером.

Видео: Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА