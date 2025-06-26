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В РФБ оценили вероятность выбора на драфте НБА россиян Голдина и Лахина

В РФБ оценили вероятность выбора на драфте НБА россиян Голдина и Лахина
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Бывший баскетболист ЦСКА и «Химок», а ныне генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок высказался о возможном выборе на драфте россиян Владислава Голдина и Виктора Лахина.

«Хочу отметить тот путь, который они прошли в NCAA. У того же Вити Лахина не всё гладко складывалось. Он менял университеты, у него были травмы. Тем не менее он не сдавался, шёл вперёд к своей цели. И прошлый сезон показал, что он на правильном пути, провёл шикарный сезон. После сезона провёл отличный турнир преддрафтовый, где ему немножко не повезло. Он получил травму, которая не позволила ему принять участие в тренировках. Тем не менее его котировки сильно возросли после сезона и после этого турнира.

Влад Голдин планомерно развивался. Сначала была «Флорида Атлантик» — небольшой университет, который наделал шуму в студенческой лиге Соединённых Штатов, что позволило ему перейти в более сильный Университет Мичигана, где в начале сезона не всё ладилось. Тем не менее Влад доказал своей трудоспособностью, своим усердием, что он достоин быть в стартовой пятёрке и приносить пользу университету. И он её приносил. Поэтому верим, что оба наших парня будут выбраны во втором раунде. Шансы у них есть, перспективы есть. Поэтому все смотрим, болеем и ждём, что всё сложится так, как нужно», — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ранее стало официально известно, что 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин выбран «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта НБА под общим восьмым номером.

Видео: Голдин потренировался с Мозговым в зале «Лейкерс»

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