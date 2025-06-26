Кириленко: Дёмин попал в историю, логичный выбор «Бруклина»

Бывший игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал попадание Егора Дёмина в команду НБА «Бруклин Нетс».

«Я считаю, что это вообще оптимальный вариант и, наверное, логичный выбор. У «Бруклина» действительно была потребность в такого рода игроке. Собственно говоря, и команде он подходит, и для Егора это хорошо. Молодая команда, и есть все шансы для того, чтобы получить максимальное количество там шансов и внимания к себе.

До драфта в какой команде хотел бы его увидеть? На мой взгляд, наверное, три команды, которые лидировали в моём рейтинге. Первое — это «Юта», но у них был очень высокий номер драфта пятый, и вот они выбрали Эйса Бэйли, наверное, тоже логичный выбор для команды. Но мне хотелось бы, чтобы Егор попал туда, потому что он играл в Юте в NCAA, и, естественно, «Юта» моя команда. Только по этой причине в большей степени. Ещё «Сан-Антонио», мне было интересно, чтобы он попал к Вембаньяме, но в связи с приходом Де’Аарона Фокса, наверное, меньше шансов получилось бы у него иметь именно в игровом плане. И как раз «Бруклин», они очень хорошо подходят друг другу. И команда Егору, и Егор команде. Поэтому, наверное, логично, что он был выбран «Бруклином» и действительно, наверное, в правильную команду попал.

Учитывая состав «Бруклина», у него очень симпатичные перспективы даже в первом уже сезоне. Хотя понятно, что он всё равно ещё молодоват, сыроват, но это никогда никого не останавливало. А если тренер будет верить в него и даст ему как раз шанс допустить ошибки, упасть и подняться, мне кажется, что адаптация к сезону в НБА может быть очень-очень быстрой.

Отсутствие лидера или ветерана — это не страшно, придётся закаляться другими способами и именно через игру, через тренировочный процесс, всё-таки в НБА огромное количество игр и даже тренировочный процесс в меньшей степени здесь влияет. Самый, наверное, простой путь — проходить через игры, когда ты играешь, то у тебя набивается рука и ты всё это проходишь через бой.

Сможет ли тренер найти ключи к Дёмину? Это всегда самый интересный вопрос: сможет ли найти Дёмин ключи к «Бруклину» и сможет ли «Бруклин» найти ключи к Егору. Будем болеть и следить за прогрессом нашего самого высокого пика на драфте НБА, он уже попал в историю, уже рекордсмен. Поэтому сейчас хорошее время сосредоточиться на себе, на работе и сделать всё возможное, чтобы стать крутым игроком. Не только в составе команды НБА, а также ещё и в составе сборной России. Естественно, когда у нас появится возможность уже играть в международных матчах», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ранее стало официально известно, что 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин выбран «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта НБА под общим восьмым номером. Выбор Дёмина стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России.

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