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«Самый большой сюрприз». Журналисты из США отреагировали на выбор Дёмина на драфте НБА

«Самый большой сюрприз». Журналисты из США отреагировали на выбор Дёмина на драфте НБА
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Журналисты из США, среди которых был Брайан Уиндхорст, в эфире программы NBA on ESPN отреагировали на выбор «Бруклин Нетс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Сети» под восьмым пиком выбрали россиянина Егора Дёмина.

«Егор Дёмин? Вот это да, вау! Самый большой сюрприз пока что [на драфте]», — сказали журналисты в студии.

Напомним, 19-летний Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». К тому же Егор прошёл академию мадридского «Реала». Сезон-2024/2025 российский талант провёл в студенческой лиге NCAA, где защищал цвета университета Бригама Янга (BYU). В среднем Егор проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очка, делая 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Итоги драфта:
Судьбоносный момент! Егор Дёмин — восьмой номер драфта НБА для «Бруклина»
Судьбоносный момент! Егор Дёмин — восьмой номер драфта НБА для «Бруклина»
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Новости. Баскетбол
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