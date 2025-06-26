«Самый большой сюрприз». Журналисты из США отреагировали на выбор Дёмина на драфте НБА

Журналисты из США, среди которых был Брайан Уиндхорст, в эфире программы NBA on ESPN отреагировали на выбор «Бруклин Нетс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Сети» под восьмым пиком выбрали россиянина Егора Дёмина.

«Егор Дёмин? Вот это да, вау! Самый большой сюрприз пока что [на драфте]», — сказали журналисты в студии.