Кириленко оценил вероятность выбора на драфте НБА россиян Голдина и Лахина

Бывший игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о возможном выборе на драфте россиян Владислава Голдина и Виктора Лахина.

«Наверное, у Влада чуть побольше шансов, я его видел в концовке первого раунда, но не получилось. В начале второго раунда думаю, что может получиться. Мне было интересно, когда у «Бруклина» были 26-й и 27-й пики, я думал: «Неужели «Бруклин» соберёт обоих россиян у себя в составе», но «Бруклин» взял себе Дэнни Вульфа, как раз партнёра Влада Голдина по университету «Мичигана». Перспективы хорошие, чтобы попасть в НБА, у Влада, наверное, повыше немножко, а у Виктора чуть пониже. Влад — классический такой центровой, высокий парень и один из лучших центровых в студенческом баскетболе прошлого сезона. Виктор более такой атакующий форвард, чуть менее стабильный, но шансы есть у того и другого. Будем следить за ними и завтра готовить себя к тому, чтобы приветствовать их в составе какой-нибудь команды НБА», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, в первом раунде драфта НБА 2025 года «Бруклин Нетс» выбрал восьмым пиком россиянина Егора Дёмина.

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