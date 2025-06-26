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Журналист — о выборе Дёмина «Бруклином»: ужас, оценка — «неуд»

Журналист — о выборе Дёмина «Бруклином»: ужас, оценка — «неуд»
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Журналист Кевин Уолш полностью раскритиковал «Бруклин Нетс» за выбор Егора Дёмина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Какой ужасный выбор. Поздравляю, «Бруклин». По крайней мере, вы хотя бы не обменяли пик ради этого парня. Две игры против «Хьюстона» в этом сезоне — возможно, единственный намёк на сопоставимую с НБА защиту. И что же мы там увидели? Прекрасные 3 из 15 с игры, девять очков и восемь потерь у Дёмина в этих матчах с «Кугарз». Его процент трёхочковых в этом сезоне — жалкие 27%.

Не волнуйтесь, в матчах конференции BIG 12 он и вовсе снизился до 23%. Показатели в атаке плохие, в защите — ещё хуже. Этому парню прогнозировали драфт-позицию где-то около 13-го номера, но вы явно поспешили. Без сомнений — худший выбор на этом драфте, и, что самое интересное, не видно, чтобы кто-то смог сделать что-то хуже, хотя прошло всего восемь пиков. Оценка — «неуд». «Бруклин Нетс»! Ах да, у вас ещё будет четыре попытки исправиться! Ужас! «Бруклин Нетс»! И, кстати, у них впереди ещё четыре выбора!» — сказал Уолш в эфире SportsGrid.

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