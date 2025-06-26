В «Бруклине» объяснили решение выбрать Егора Дёмина на драфте НБА

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал выбор на драфте НБА — 2025 российского баскетболиста Егора Дёмина. «Бруклин» выбрал Егора под восьмым номером.

«Думаю, в первую очередь мы ориентировались на его IQ. Мы смотрели, как он играет, как он двигает мяч, вовлекает в процесс своих товарищей по команде. Очевидно, у него отличные габариты для его позиции. Его рост составляет 206 см, и он может двигаться и играть без мяча.

Нам нравилось наблюдать за ним в NCAA в его команде, а затем у нас было много возможностей увидеть его в Бруклине и встретиться с ним. Его защита великолепна, он отлично обороняется против пик-н-роллов. У него много хороших качеств», – приводит слова Маркса журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях.

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