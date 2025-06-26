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Названа примерная зарплата Егора Дёмина в НБА после выбора «Бруклином» на драфте

Названа примерная зарплата Егора Дёмина в НБА после выбора «Бруклином» на драфте
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Стала известна примерная зарплата, которую может заработать российский баскетболист Егор Дёмин. Ранее спортсмена выбрал на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Бруклин Нетс».

Как информирует портал Spotrac, Дёмин получит за четыре года $ 31 340 682. В первый год — $ 6,889 млн, во второй — $ 6,233 млн (гарантированы); в третий — $ 7,578 млн, в четвёртый — $ 9,639 млн. Сумма может измениться в зависимости от различных надбавок.

Напомним, Дёмин на драфте был выбран под восьмым пиком, стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. Ранее лучшим россиянином в истории на драфте НБА был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м пиком в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс».

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