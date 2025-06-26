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Егор Дёмин: хочу сыграть с Дончичем, будем ругаться на испанском

Егор Дёмин: хочу сыграть с Дончичем, будем ругаться на испанском
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19-летнеий российский баскетболист Егор Дёмин ответил на вопрос по поводу игроков НБА, с которыми хотел бы встретиться на площадке. Ранее спортсмен был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».

«С Лукой Дончичем. Будем ругаться на испанском языке», — сказал Дёмин для пресс-службы НБА.

Напомним, Дончич до перехода в НБА выступал в Испании за мадридский «Реал». Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала», вместе с которой одержал победу в финале Евролиги U18. «Реал» тогда оказался сильнее французской академии INSEP со счётом 85:84.

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