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«Это вызывает вопросы». Эксперт The Athletic высказался после выбора Дёмина на драфте НБА

«Это вызывает вопросы». Эксперт The Athletic высказался после выбора Дёмина на драфте НБА
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Журналист издания The Athletic Сэм Векени дал комментарий по поводу решения «Бруклин Нетс» выбрать россиянина Егора Дёмина на драфте НБА — 2025. Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Если вы считаете, что Дёмин сможет раскрыться в НБА благодаря большему количеству свободных проходов к кольцу, улучшит бросок и станет стабильнее использовать свои габариты в защите, то без сомнений стоит рассматривать его как одного из десяти лучших игроков этого драфт-класса. Его инструменты действительно впечатляют — особенно с учётом выдающегося баскетбольного интеллекта, умения видеть площадку и раздавать передачи.

Жаль, что я не могу полностью разделить этот оптимизм. У Дёмина на данный момент нет подтверждённого скилла по броскам, и это вызывает вопросы — за счёт чего он сможет набирать очки на следующем уровне, если бросок так и не появится? А если он не сможет стабильно угрожать кольцу, то и не будет вызывать у соперников достаточно помощи, чтобы раскрывать свои сильные стороны как пасующего в позиционных атаках. В защите же я пока не видел, чтобы он уверенно действовал против мощных оппонентов и умел держать свою позицию», — говорится в материале Векени.

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