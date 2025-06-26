«Это вызывает вопросы». Эксперт The Athletic высказался после выбора Дёмина на драфте НБА

Журналист издания The Athletic Сэм Векени дал комментарий по поводу решения «Бруклин Нетс» выбрать россиянина Егора Дёмина на драфте НБА — 2025. Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Если вы считаете, что Дёмин сможет раскрыться в НБА благодаря большему количеству свободных проходов к кольцу, улучшит бросок и станет стабильнее использовать свои габариты в защите, то без сомнений стоит рассматривать его как одного из десяти лучших игроков этого драфт-класса. Его инструменты действительно впечатляют — особенно с учётом выдающегося баскетбольного интеллекта, умения видеть площадку и раздавать передачи.

Жаль, что я не могу полностью разделить этот оптимизм. У Дёмина на данный момент нет подтверждённого скилла по броскам, и это вызывает вопросы — за счёт чего он сможет набирать очки на следующем уровне, если бросок так и не появится? А если он не сможет стабильно угрожать кольцу, то и не будет вызывать у соперников достаточно помощи, чтобы раскрывать свои сильные стороны как пасующего в позиционных атаках. В защите же я пока не видел, чтобы он уверенно действовал против мощных оппонентов и умел держать свою позицию», — говорится в материале Векени.

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